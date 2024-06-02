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كوكو جوف تتألق وتتأهل لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

منذ 31 دقيقة
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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قدمت الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة عالميا أداء أقوى بكثير من منافستها الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو لتفوز عليها 6-1 و6-2 وتبلغ دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

وكان إيقاع المباراة سريعا جدا في بدايتها إذ فازت كوتشاريتو المصنفة 45 عالميا بنقطتين فقط في الأشواط الأربعة الأولى بسبب أخطاء سهلة ارتكبتها جوف التي فازت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي بعد خسارة النهائي في باريس عام 2022.

واستعادت كوتشاريتو بعض الثقة في نهاية المجموعة الأولى من خلال تبادل ضربات أطول ولعب بعض الضربات الناجحة لكن جوف حافظت على تفوقها وخسرت شوطا وحيدا فقط أمام منافستها البالغة من العمر 23 عاما.

وعانت جوف التي نجحت في 56 بالمئة فقط من إرسالها الأول من تراجع طفيف في بداية المجموعة الثانية وخسرت أول أشواط إرسالها ومكنت اللاعبة الإيطالية من العودة.

ونجحت كوتشاريتو في الفوز بأحد أشواط إرسالها لكنه لم يكن كافيا للتغلب على جوف التي أنهت المباراة في ساعة واحدة بالتمام والكمال.

وفي دور الثمانية ستلتقي جوف الساعية لأن تصبح أول أميركية تفوز ببطولة فرنسا منذ سيرينا وليامز في 2015 مع الفائزة من المباراة بين التونسية أنس جابر والدنمركية كلارا تاوسون.

    المصدر :
  • رويترز

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