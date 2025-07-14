كولويل: كأس العالم للأندية ستتخطى دوري أبطال أوروبا

قال ليفي كولويل مدافع تشيلسي إن بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ستتخطى دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب فريقه 3-صفر على باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي الذي أقيم في نيوجيرزي أمس الأحد.

وأصبحت البطولة تقام بمشاركة 32 فريقا وكل أربع سنوات، وستكون النسخة الثانية منها عام 2029.

وقال كولويل “هذه أكبر بطولة فزت بها على الإطلاق. أعتقد أن كأس العالم للأندية ستكون أكبر من دوري أبطال أوروبا، وكنا أول فريق يفوز بها”.

وأضاف “استمتعت كثيرا بخوض مباريات كل أربعة أو خمسة أيام. واللعب في ملاعب ممتلئة (بالجماهير) واللعب ضد فرق مختلفة لم تكن لتتاح لي فرصة مواجهتها عادة”.

وقال مدافع إنجلترا (22 عاما) إن تشيلسي سيسعى لاستغلال الزخم بعد الفوز على الفريق الفرنسي الرائع الذي استقبل هدفا واحدا فقط في طريقه لبلوغ نهائي البطولة.

وتابع “قلت في بداية هذه البطولة إن خطتنا هي الفوز بها، فنظر إليّ الناس كما لو كنت مجنونا. لذا سأكرر نفس الشيء الآن قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا”.

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 و2021.