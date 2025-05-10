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كولينز تطيح بشيانتيك حاملة لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

منذ 17 دقيقة
ملعب تنس - رويترز

ملعب تنس - رويترز

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خرجت حاملة اللقب إيجا شيانتيك من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس على يد الأمريكية دانييلي كولينز التي تغلبت على اللاعبة البولندية المصنفة الثانية عالميا 6-1 و7-5 في دور 32 اليوم السبت.

وتأخرت شيانتيك، الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، 5-صفر في المجموعة الافتتاحية قبل أن تتجنب خسارة محرجة دون الفوز بأي شوط.

وفي حين أن المجموعة الأولى كانت من طرف واحد، تعادلت اللاعبتان 4-4 في الثانية لكن كولينز، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة 2022، حسمت المباراة لصالحها في ساعة و44 دقيقة.

ولم تفز شيانتيك، التي تملك سجلا قياسيا في المواجهات المباشرة أمام كولينز بنتيجة 7-1 قبل مباراة اليوم، بأي بطولة منذ ما يقرب من عام.

وقالت كولينز (31 عاما) “واجهت إيجا في عدد كبير من المباريات. كانت المرشحة الأوفر حظا للفوز. عندما تخوض مثل هذه المباريات المتقاربة وتقدم أفضل مستوياتك لكن تخسر في النهاية، فإنك تتعلم من ذلك الكثير. أشعر أنني طبقت ما تعلمته اليوم”.

    المصدر :
  • رويترز

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