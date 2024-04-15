كول بالمر يسجل رباعية في فوز تشيلسي الساحق 6-صفر على إيفرتون

سجل كول بالمر لاعب وسط تشيلسي أربعة أهداف من بينها ثلاثية في أول 30 دقيقة ليقود فريقه للفوز 6-صفر على إيفرتون اليوم الاثنين ليستمر في سعيه نحو مركز أوروبي تاركا الفريق الضيف في منطقة الهبوط.

وسجل بالمر هدفه الأول في الدقيقة 13 ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق بضربة رأس قبل أن يسجل بذكاء الهدف الثالث بعد أن اعترض تمريرة الحارس جوردان بيكفورد.

وجعل نيكولاس جاكسون النتيجة 4-صفر قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل بالمر، الذي سجل ثلاثية في الفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في الرابع من أبريل نيسان الجاري، من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد أن اضطر لانتزاع الكرة من زملائه في الفريق حيث أراد جاكسون التسديد.

وتساوى بالمر مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا، في حين أن رصيده البالغ 23 هدفا في جميع المسابقات يجعله أول لاعب من تشيلسي يصل إلى الرقم 20 منذ إيدن هازارد في موسم 2018-2019.

وكان تشيلسي مسيطرا بشكل كامل على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج وسجل البديل الشاب ألفي جيلكريست الهدف السادس للفريق في الدقيقة الأخيرة بعد لحظات من نزوله بديلا.

وظل تشيلسي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة مع وجود مباريات مؤجلة له مقارنة بكل الفرق التي تسبقه. بينما ظل إيفرتون في المركز 16 برصيد 27 نقطة بفارق مركزين ونقطتين عن منطقة الهبوط.