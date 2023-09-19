الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كومباني: انتظروا المزيد من بيرنلي

منذ 44 دقيقة
فينسن كومباني

فينسن كومباني

A A A
طباعة المقال

قال فينسن كومباني مدرب بيرنلي إن فريقه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستطيع التنافس مع الفرق الأخرى بالمسابقة بعدما حصد نقطته الأولى عقب العودة إلى دوري الأضواء.

وتعادل بيرنلي 1-1 مع نوتنجهام فورست أمس الاثنين، كما سجل هدفا ألغاه الحكم بسبب لمسة يد.

ويعتقد كومباني أن بيرنلي لم يلعب بكامل مستواه بعد في أي مباراة خلال أول أربع جولات في الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وقال كومباني “يجب القتال على كل نقطة في هذا الدوري، لكن هناك مجموعة من الفرق نستطيع منافستها وفقا لما تابعته بالجولات الأربع”.

وأضاف “لم نقدم مستوانا الكامل بعد… إذا نجحنا في مواصلة التحسن، فإن فريقنا سيتقدم كثيرا وهذا الجزء المثير في الأمر”.

وتابع “في المستقبل هناك مجال كبير للتحسن”.

ويحتل بيرنلي، الذي خسر أول ثلاث جولات في المسابقة، المركز قبل الأخير وسيستضيف مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

    المزيد من رياضة

    كيليان مبابي
    صفقة تبادلية تحسم انتقال مبابي لريال مدريد
    رونالدو والطفل الإيراني
    مشهد جميل وموثر.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني
    اللاعبة جيني هيرموسو
    بطلة فضيحة "القبلة" خارج قائمة منتخب إسبانيا للسيدات

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!