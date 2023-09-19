كومباني: انتظروا المزيد من بيرنلي

قال فينسن كومباني مدرب بيرنلي إن فريقه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستطيع التنافس مع الفرق الأخرى بالمسابقة بعدما حصد نقطته الأولى عقب العودة إلى دوري الأضواء.

وتعادل بيرنلي 1-1 مع نوتنجهام فورست أمس الاثنين، كما سجل هدفا ألغاه الحكم بسبب لمسة يد.

ويعتقد كومباني أن بيرنلي لم يلعب بكامل مستواه بعد في أي مباراة خلال أول أربع جولات في الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وقال كومباني “يجب القتال على كل نقطة في هذا الدوري، لكن هناك مجموعة من الفرق نستطيع منافستها وفقا لما تابعته بالجولات الأربع”.

وأضاف “لم نقدم مستوانا الكامل بعد… إذا نجحنا في مواصلة التحسن، فإن فريقنا سيتقدم كثيرا وهذا الجزء المثير في الأمر”.

وتابع “في المستقبل هناك مجال كبير للتحسن”.

ويحتل بيرنلي، الذي خسر أول ثلاث جولات في المسابقة، المركز قبل الأخير وسيستضيف مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.