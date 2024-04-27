كونتادور: بوجاتشر قد يستهدف تحقيق ثلاثية تاريخية بالسباقات الكبرى للدراجات في عام واحد

قال أسطورة الدراجات الإسباني ألبرتو كونتادور إن تادي بوجاتشر يبدو منافسا لا يمكن إيقافه في سباق إيطاليا للدراجات هذا العام ويمكن أيضا أن يحقق إنجازا غير مسبوق في التاريخ بفوزه بكافة السباقات الثلاثة الكبرى خلال نفس الموسم.

وبدأ المتسابق السلوفيني بوجاتشر الموسم بشكل مثير وقدم أداء هجوميا فرديا ليفوز بسباق لييج-باستوني-لييج يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن حقق الفوز أيضا في سباقي سترادي بيانكي وقطالونيا.

ويُعد بوجاتشر (25 عاما) متسابق فريق الإمارات المرشح الأوفر حظا للفوز بسباق إيطاليا في أول مشاركة له، ويعتقد كونتادور أنه بصدد الارتقاء بمنافسات الدراجات للرجال إلى مستويات جديدة.

وقال كونتادور الفائز بسباق إيطاليا مرتين، لرويترز في مايوركا حيث ينضم إلى ثمانية آلاف متسابق هاو في سباق جران فوندو اليوم السبت “أعتقد أنه إذا لم يتعرض لأي وعكة أو حادث أو مشكلة ميكانيكية، سيكون من الصعب للغاية التغلب عليه.

“يؤدي بشكل جيد خلال المرتفعات الطويلة والقصيرة، ويطير في مراحل ضد الساعة، وفي منحدرات الهبوط يسير بشكل جيد حتى خلال الظروف الجوية السيئة، إنه يملك كل الإمكانات”.

وأحرز بوجاتشر سباق فرنسا للدراجات عامي 2020 و2021 لكن يوناس فينجارد انتزع اللقب منه في العامين الماضيين، وقال كونتادور إن المتسابق الدنمركي سيشكل مرة أخرى العقبة الرئيسية أمام بوجاتشر نحو الفوز بسباق فرنسا للمرة الثالثة هذا العام.

لكنه قال إن بوجاتشر يمكنه الوصول لأفاق جديدة ويسطر اسمه في سجلات رياضة الدراجات مع أساطير مثل إيدي ميركس، كما يمكن للهولندي ماتيو فان دير بويل تحقيق هذا.

وقال كونتادور (41 عاما) الذي اعتزل في 2017 “أعتقد أننا في مرحلة ذهبية لمنافسات الدراجات للرجال.

“ربما لا يملكون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا نجم كبير، لكننا بحاجة للاستمتاع سواء كان النجوم من سلوفينيا أو هولندا أو بلجيكا. إنه أمر لا يصدق، (أن يوجد) متسابقون مثل بوجاتشر وفينجارد وفان دير بويل.

“بوجاتشر يقدم شيئا غير مسبوق في التاريخ، وكذلك ما قدمه ماتيو (فان دير بويل) في باريس-روبيه وفلاندرز، نود الاستمتاع بهذه الفترة. بالنسبة لي، بوجاتشر يمكنه الفوز بكافة السباقات”.

ولم يسبق لأي متسابق الفوز بجميع السباقات الثلاثة الكبرى للدراجات خلال موسم واحد، لكن كونتادور يرى أن بوجاتشر يمكنه تحقيق الثلاثية.

وقال كونتادور “أعتقد أنه إذا فاز بوجاتشر بسباق إيطاليا وفرنسا هذا العام، سيحاول الفوز بسباق إسبانيا ليصنع التاريخ”.

وتنطلق منافسات سباق إيطاليا للدراجات في الرابع من مايو آيار المقبل.