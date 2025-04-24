كيبليمو جاهز لخوض أول ماراثون كامل له في لندن

قال الأوغندي جاكوب كيبليمو حامل الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون إنه مستعد بشكل جيد وجاهز لبذل قصارى جهده عندما يشارك لأول مرة في ماراثون كامل، وذلك عبر ماراثون لندن المقرر يوم الأحد.

وسيشارك كيبليمو، بطل العالم مرتين في اختراق الضاحية والذي حطم الرقم القياسي لنصف الماراثون بفارق 48 ثانية في برشلونة في فبراير شباط، ضمن مجموعة رائعة من المنافسين تضم البطل الأولمبي الإثيوبي تاميرات تولا وأسطورة منافسات الماراثون إيليود كيبتشوجي.

وقال العداء البالغ من العمر 24 عاما في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “أنا ممتن للغاية لوجودي هنا.

“هذا يمثل الكثير من التحديات لأن نصف الماراثون ليس مثل الماراثون الكامل، لكنني أعددت نفسي جيدا وآمل أن أبذل قصارى جهدي يوم الأحد… أود فقط أن أستعرض مستواي حتى أتمكن من تحقيق أفضل رقم شخصي لي”.

ووصف هيو براشر مدير ماراثون لندن الظهور الأول لكيبليمو بأنه الشيء الأكثر إثارة على الإطلاق.

وقال براشر “ليس لدينا أدنى فكرة عما سيفعله في ذلك اليوم. هل يُمكن أن يكون أول رياضي يسجل أقل من ساعتين في السباق؟ نعم. ولكن من يدري ما سيحدث. سنعرف ذلك يوم الأحد”.

وسيشارك الكيني ألكسندر موتيسو مونياو حامل لقب فئة الرجال، في ماراثون لندن للمرة الثانية ويتوقع يوما “ملحميا” ضمن ما وصفها بأنها أقوى مجموعة على الإطلاق.

وقال مونياو “اكتسبت الشجاعة من الفوز بماراثون العام الماضي، لذلك قلت إنني قادم إلى هنا، لمحاولة تقديم أفضل ما لدي مرة أخرى”.

ويعود كيبتشوجي، حامل الرقم القياسي العالمي السابق والفائز في لندن أربع مرات، إلى ماراثون لندن لأول مرة منذ عام 2020، لكن العداء البالغ من العمر 40 عاما قال إن هذه المرة مخصصة كليا للعطاء.

وأضاف كيبتشوجي “أنا هنا لدعم الأعمال الخيرية في لندن. الأمر يتعلق بالفعاليات الخيرية على هامش ماراثون لندن، وهذا سبب وجودي هنا”.

وقال بطل الأولمبياد في 2016 و2020، الذي عانى من آلام في الظهر وفشل في إنهاء الماراثون في أولمبياد باريس العام الماضي، إنه لا يزال متعطشا لإلهام وتحفيز الآخرين.

وقال “العام الماضي كان صعبا، لكن الرياضة تُبنى بالتحديات والتفاني… الدليل على الروح الرياضية الجيدة هو كيف ومتى تنهض… لقد نهضت مما حدث العام الماضي وأنا مستعد ليوم الأحد”.

ويُتوقع أن يحطم ماراثون لندن هذا العام الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المشاركين إذ من المقرر أن يتنافس فيه أكثر من 56 ألف شخص.