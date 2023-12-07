كيريوس المصاب خارج قائمة أستراليا المفتوحة للتنس

تأكد غياب نيك كيريوس عن بطولة ِأستراليا المفتوحة للتنس 2024 بعد الكشف عن قائمة المشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام المقبل دون وجود اسمه في القائمة.

وعانى الأسترالي كيريوس الذي صعد لنهائي ويمبلدون من الإصابات خلال موسم 2023 وقال في الشهر الماضي إنه سيكون محظوظا جدا إذا تمكن من استعادة سابق لياقته ونجح في المشاركة في البطولة الكبرى الشهر المقبل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وكيل أعمال كيريوس.

وتضمنت قائمة المشاركين اسم الإسباني المخضرم رفائيل نادال الفائز باللقب مرتين بعد أن أعلن مؤخرا مشاركته في بطولة برزبين الدولية الإعدادية بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وفي النسخة المقبلة من البطولة سيسعى الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب لتعزيز رقمه القياسي في ملبورن بارك بالتتويج باللقب للمرة 11 والحصول على اللقب الكبير رقم 25 خلال مسيرته.

وفي منافسات السيدات ستدافع المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا عن اللقب.

وستشهد منافسات السيدات أيضا عودة البطلات السابقات نعومي أوساكا وكارولين وزنياكي وإنجليك كيربر بعد غياب لبعض الوقت بسبب الانجاب.