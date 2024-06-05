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كيليان مبابي يهدد سان جرمان باللجوء إلى القضاء

منذ ساعة واحدة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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قالت تقرير صحفي فرنسي، أمس الثلاثاء، بأن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، يعتزم اتخاذ خطوة تصعيدية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ولم يحصل مبابي على راتبه في شهري أبريل ومايو الماضيين، بالإضافة إلى بعض المكافآت المتأخرة.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مبابي قد يتوجه إلى المحاكم الرياضية، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن مبابي اتفق مع ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، على التنازل عن 80 مليون يورو هذا العام، والتي تتضمن مكافآت الولاء.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن مبابي قد يحصل على هذه الأموال عن طريق التقاضي، لأن الالتزام بين الخليفي واللاعب لم يكن كتابيا.

وأعلن ريال مدريد رسميا، الاثنين الفائت، تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

    المصدر :
  • وكالات

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