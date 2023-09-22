كينين تتأهل إلى قبل النهائي في بطولة وادي الحجارة للتنس

تأهلت صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة السابقة إلى قبل نهائي بطولة وادي الحجارة للتنس بعد تفوق اللاعبة الأمريكية على الكندية غير المصنفة ليلى فرنانديز 6-4 و6-7 و6-1 الليلة الماضية.

ووصلت كينين إلى أعلى مركز لها في التصنيف العالمي حين احتلت المركز الرابع بعد تتويجها في ملبورن عام 2020 وبلوغ نهائي فرنسا المفتوحة بنفس الموسم، قبل أن تتراجع بسبب الإصابات والمرض ومشاكل خارج الملعب إلى المركز 235 في العام الماضي.

لكن كينين (24 عاما) انتفضت لتتقدم للمركز 53 عالميا والآن تطمح لأول لقب بالموسم والسادس في مسيرتها بعد أن خسرت نهائي سان دييجو المفتوحة أمام باربورا كريتشيكوفا الأسبوع الماضي.

وقالت كينين الطامحة لبلوغ أول نهائي من فئة ألف نقطة “أنا سعيدة جدا وفخورة بنفسي، هذا يعني لي الكثير، بذلت جهدا هائلا وهذا أتى بثماره”.

وأضافت “الثقة المكتسبة من المباريات والانتصارات المتتالية تلعب دورا محوريا بالتأكيد”.

وفي قبل النهائي تلتقي كينين مع مواطنتها كارولين دولهايد المصنفة 111 عالميا التي أنقذت أربع نقاط لحسم المباراة لتهزم مارتينا تريفيسان 3-6 و7-6 و6-3.

كانت الإيطالية تريفيسان أطاحت بالتونسية أنس جابر من دور 16.

وفي وقت سابق تغلبت الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الثالثة على فيكتوريا أزارينكا الفائزة بلقبين بالبطولات الأربع الكبرى 6-3 و6-4.

وتلعب جارسيا أمام المصنفة الثانية ووصيفة بطلة العام الماضي ماريا ساكاري التي هزمت إميليانا أرانجو 6-3 و6-4.