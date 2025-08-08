الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كين: شراكتي مع سون واحدة من الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2025 12:17 مساءً
هاري كين لاعب بايرن ميونيخ

هاري كين لاعب بايرن ميونيخ (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أشاد هاري كين بزميله السابق في توتنهام هوتسبير، سون هيونغ مين، واصفا شراكتهما بأنها “واحدة من الأفضل” في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد رحيل الكوري الجنوبي عن النادي.

وانضم سون، الذي تعاون مع كين في تسجيل 47 هدفا في الدوري ليشكلا شراكة قاتلة على مدار ما يقرب من عقد من الزمن في واحدة من أفضل فترات توتنهام، إلى لوس انجلوس في صفقة قياسية بالدوري الأمريكي أول أمس الأربعاء.

وانضم قائد كوريا الجنوبية (33 عاما) إلى النادي الواقع في شمال لندن قادما من باير ليفركوزن في عام 2015، وسجل 173 هدفا وقدم 101 تمريرة حاسمة في 454 مباراة وقاده إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاما بفوزه بالدوري الأوروبي في مايو أيار الماضي.

وقال هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ للصحفيين بعد فوز فريقه 4-صفر في مباراة ودية على ناديه السابق توتنهام أمس الخميس “أتقدم بأحر التهاني له على مسيرته مع توتنهام”.

وأضاف “أولا وقبل كل شيء، هو شخص عظيم. أعرفه جيدا كصديق، وأدرك مدى تواضعه وروعة شخصيته”.

وتابع “كلاعب، أعتقد أننا شكلنا واحدة من أفضل الشراكات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. كان بيننا ذلك الانسجام الذي أحببناه”.

وأكمل “إنه ختام رائع لمسيرته مع توتنهام، رفع اللقب الموسم الماضي مع الفريق.. والآن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته، سينتقل إلى لوس انجلوس، وأتمنى له كل التوفيق، وآمل رؤيته قريبا”.

وقضى كين معظم مسيرته في توتنهام بعد انضمامه إلى أكاديميته بعمر 11 عاما، ليصبح هداف النادي التاريخي بإحرازه 280 هدفا في أكثر من 430 مباراة في كافة المسابقات.

وانضم قائد منتخب إنجلترا (32 عاما)، إلى بايرن ميونيخ‭ ‬الألماني في أغسطس آب 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بن شيلتون
شيلتون يتفوق على خاتشانوف ويحقق لقبه الأول ببطولات الأساتذة في كندا المفتوحة
فيكتوريا مبوكو
مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس
وست هام يونايتد
أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟