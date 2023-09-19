كين يحذر بايرن من خطورة يونايتد الجريح

حذر الإنجليزي هاري كين الذي سيخوض أول مباراة مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فريقه من المبالغة في عدم تقدير مانشستر يونايتد المتعثر عندما يحل ضيفا على ملعب أليانز أرينا غدا الأربعاء.

وسجل كين أربعة أهداف وساهم في اقتسام بايرن لصدارة الدوري الألماني، بينما يعاني يونايتد وهُزم ثلاث مرات في أول خمس مباريات في الدوري الإنجليزي منها هزيمة بنتيجة 3-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون مطلع الأسبوع الحالي.

وتعرض إريك تن هاج مدرب يونايتد لانتقادات وقد تسوء الأمور إذا خسر أمام بطل أوروبا ست مرات في إحدى مباريات القمة للجولة الافتتاحية لدوري الأبطال.

وقال كين، الذي شارك مع توتنهام في خمس نسخ لدوري الأبطال قبل الانضمام لبايرن خلال فترة الانتقالات الأخيرة، إن التقليل من يونايتد سيكون خطيرا.

وأبلغ كين، البالغ عمره 30 عاما والذي كان هدفا ليونايتد في فترة الانتقالات، الصحفيين اليوم الثلاثاء “لقد مر بفترة صعبة مؤخرا لكن أحيانا قد يجعل ذلك الفريق خطيرا لأنه يريد الرد.

“نحن على ملعبنا ونريد السيطرة على المباراة لكن علينا الحذر من التهديد. لا أفكر في الأداء لأن كل مباراة يمكن أن تكون مختلفة. يمكن أن تكون هناك استجابة كبيرة من الفرق التي تمر بفترة صعبة”.

وسيكون ماركوس راشفورد وهاري مجواير زملاء كين في إنجلترا ضمن التشكيلة، على الرغم من مشاركة مجواير مرة واحدة فقط من على مقاعد البدلاء هذا الموسم.

ويعتقد كين أن المدافع مجواير يُعامل بشكل سيء.

وقال مهاجم إنجلترا “أعتقد أنه تعرض لانتقادات ظالمة. كان كبش فداء في معظم الأحيان.

“تربطني به صداقة قوية وهو لاعب رائع ويتحلى باحترافية كبيرة ويعمل بكل جد. إنه أحد أفضل المدافعين في إنجلترا في السنوات الأخيرة وكذلك في تاريخ إنجلترا”.

بداية توتنهام

وقال كين إنه سعيد برؤية توتنهام يبدأ الموسم بقوة مضيفا أن تركيزه الوحيد هو الفوز بالألقاب مع بايرن ميونيخ ومساعدته على تحقيق المجد الأوروبي مجددا.

ويعود آخر فوز لبايرن بدوري الأبطال عام 2020 عندما تفوق على باريس سان جيرمان الذي كان يدربه توماس توخيل مدرب بطل ألمانيا الحالي.

وقال كين “الوقت سيحدد ذلك. تعاقد بايرن معي لأهداف محددة. الفريق متحمس للفوز بدوري الأبطال. يشعرون بقدرتي على المساعدة بشكل كبير وأشعر بذلك أيضا. علينا التركيز في دور المجموعات”.

ووصف المدرب توخيل، الذي قاد تشيلسي للفوز بدوري الأبطال عام 2021، مهاجمه كين بأنه “يصنع الفارق”.

وقال توخيل الذي يغيب عن المباراة لتنفيذ عقوبة “بمرور الوقت سيجعل من حوله من اللاعبين أفضل وسيتعلم كيفية مساعدتهم على التألق. سيصنع الأهداف ولن يسجلها فقط. سيصنع الفارق.

“إنه مهم جدا ولهذا السبب اعتمدنا بشكل كبير على هذه الصفقة وأنا مقتنع بنسبة 100 بالمئة أنه سيثبت صحة رؤيتنا”.

وأبدى توخيل، الذي أقيل من تدريب تشيلسي العام الماضي، بعض التعاطف مع موقف يونايتد الحالي قبل مباراة المجموعة الأولى.

وقال “هناك الكثير من الضجيج دائما حول مانشستر يونايتد. الكثير من النقاد في إنجلترا هم (لاعبون سابقون) لمانشستر يونايتد. (الفريق) لديه إرث (مدربه السابق) أليكس فيرجسون وهو ما يزيد التوقعات.

“لا يمكننا (الاطمئنان) دائما لمانشستر يونايتد ونحتاج للسيطرة على المباراة. يمكن أن يكون خطيرا للغاية”.