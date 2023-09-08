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بيليجريني وكييزا خارج تشكيلة إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2023 5:30 مساءً
لورينزو بيليجريني

لورينزو بيليجريني

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب فيدريكو كييزا ولورينزو بيليجريني عن تشكيلة إيطاليا لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة.

وسيغادر لوتشيانو سباليتي وفريقه اليوم الجمعة إلى سكوبيا حيث سيواجه مقدونيا الشمالية غدا السبت، لكن كييزا وبيليجريني عادا إلى نادييهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة في بيان “خضع مهاجم يوفنتوس (كييزا) ولاعب وسط روما (بيليجريني) لفحوصات تشخيصية هذا الصباح ولن يكونا متاحين لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا”.

وهذه هي التشكيلة الأولى التي يقودها سباليتي منذ أن حل محل روبرتو مانشيني كمدرب لإيطاليا في أغسطس آب الماضي. وتملك إيطاليا ثلاث نقاط من أول مباراتين لها في المجموعة الثالثة بعد الهزيمة أمام إنجلترا والفوز خارج أرضها أمام مالطا.

وبعد المباراة مع مقدونيا الشمالية، ستواجه أوكرانيا في ميلانو يوم الثلاثاء المقبل.

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