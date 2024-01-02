لأجل ميسي.. منتخب الأرجنتين يتخذ قرارا رسميا بإلغاء "الرقم 10"

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، أن الأسطورة، ليونيل ميسي، سيكون آخر لاعب يرتدي القميص رقم 10 في صفوف منتخب “راقصي التانغو”، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال تابيا في تصريحات صحيفة، الأحد: “عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء القميص رقم 10”.

وكان نجم برشلونة السابق قد قاد منتخب الأرجنتين إلى الظفر بكأس العالم، بعد مباريات مثيرة خاضها بمونديال قطر في شتاء العام الماضي.

وكانت تلك المرة الثالثة التي يفوز بها منتخب “ألبيسيليستي” باللقب بعد غياب طويل منذ عام 1986، عندما قاد الأسطورة الراحل، دييغو مارادونا، بلاده للظفر بنسخة مونديال المكسيك.

أما المرة الأولى التي فازت فيها الأرجنتين باللقب، فتعود إلى المونديال الذي أقيم على أراضيها عام 1978.

يشار إلى أن ميسى كان قد تألق بشكل لافت في مونديال قطر، إذ أنه ساهم بـ10 أهداف لـ”راقصي التانغو”، عبر هز الشباك 7 مرات وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ولم يساعد ميسي بلاده في الفوز بأكبر جائزة في كرة القدم فحسب، بل إنه أيضًا صاحب الرقم القياسي في المشاركة مع الأرجنتين، ليكون هداف المنتخب التاريخي، بعد أن سجل 106 أهداف في 108 مباريات دولية.

وعلى الرغم من أن ميسي لا يزال يمثل منتخب ” ألبيسيليستي”، فإن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يضع بالفعل خططًا لتكريم إرثه، من خلال حجب القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه أيضًا مارادونا.