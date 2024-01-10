لاتسيو يهزم روما ويبلغ قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم

سجل ماتيا زاكاني هدفا من ركلة جزاء ليقود لاتسيو للتأهل إلى قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على روما (الأربعاء 10-1-2024).

افتتح زاكاني التسجيل من ركلة جزاء بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما ارتكب دين هويسين الوافد الجديد على روما خطأ ضد تاتي كاستيانوس.

وكاد روما أن يدرك التعادل قرب نهاية المباراة لكن كريستوس مانداس حارس لاتسيو تصدى بشكل رائع لتسديدة مباشرة من أندريا بيلوتي.

وزادت متاعب جوزيه مورينيو مدرب روما باستبدال مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بين الشوطين بسبب الإصابة.

وقال مورينيو لشبكة ميدياست “شعرت أننا كنا الفريق الأكثر شخصية في الشوط الأول، لعبنا بشكل جيد، ولكن عندما تخسر ديبالا يتغير كل شيء.

“دون وجود باولو، لا يوجد أي اتصال بين الهجوم والدفاع كما تنخفض جودتنا أيضا”.

وأضاف “أشعر بخيبة أمل بعض الشيء تجاه بعض اللاعبين إذ يتعين علينا القيام بالمزيد، نحن نعمل بقوة لإيصال الكرة على الأطراف لكننا لا نرسل تمريرات العرضية”.

وكاد روميلو لوكاكو أن يدرك التعادل لروما في الدقائق الأخيرة لكن ضربة رأس منه مرت فوق العارضة.

وازداد التوتر في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عندما تلقى بيدرو لاعب لاتسيو البطاقة الصفراء الثانية بعد مشاجرة مع لياندرو باريديس، وحصل سردار آزمون لاعب روما على بطاقة حمراء بعد ضرب نيكولو روفيلا.

وحصل جيانلوكا مانشيني لاعب روما على البطاقة الحمراء بعد صفارة النهاية.

ويلتقي لاتسيو في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء يوفنتوس وفروزينوني الذي سيقام غدا الخميس.