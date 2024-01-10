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لاتسيو يهزم روما ويتأهل لقبل نهائي كأس إيطاليا

منذ 6 دقائق
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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سجل ماتيا زاكاني هدفا من ركلة جزاء ليقود لاتسيو للتأهل إلى قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على روما الأربعاء.

افتتح زاكاني التسجيل من ركلة جزاء بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما ارتكب دين هويسين الوافد الجديد على روما خطأ ضد تاتي كاستيانوس.

وكاد روما أن يدرك التعادل قرب نهاية المباراة لكن كريستوس مانداس حارس لاتسيو تصدى بشكل رائع لتسديدة مباشرة من أندريا بيلوتي.

وازداد التوتر في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عندما تلقى بيدرو لاعب لاتسيو البطاقة الصفراء الثانية بعد مشاجرة مع لياندرو باريديس، وحصل سردار آزمون لاعب روما على بطاقة حمراء بعد ضرب نيكولو روفيلا.

وحصل جيانلوكا مانشيني لاعب روما على البطاقة الحمراء بعد صفارة النهاية.

    المصدر :
  • رويترز

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