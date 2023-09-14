لاعبة روسية تصدم التونسية أُنس جابر

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة أولى، بشكل مفاجىء من دورة سان دييغو الأميركية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الروسية اناستازيا يوتابوفا 4-6 و6-7 (4-7)، لتبلغ الفائزة الدور ربع النهائي.

كانت بوتابوفا، المصنفة 27 في العالم، أقصت الأميركية أليسيا باركس في الدور الأول في ثلاث مجموعات، بينما لم تلعب جابر كونها مصنفة أولى.

وقالت بوتابوفا: “من الصعب جداً مواجهة أنس، لأنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، وبفضل أسلوبها لا ترتاح لمواجهتها، فهي تنوع كثيراً في كراتها. أنا فخورة جداً بنفسي اليوم، لأنني نجحت في المحافظة على هدوئي وتركيزي”.

وخاضت جابر غمار دورة سان دييغو بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز وبلوغها الدور الرابع، علماً أنها كانت مريضة في الأدوار الأولى.

وسنحت الفرصة أمام جابر لتعادل النتيجة عندما تقدمت في المجموعة الثانية 6-5 والارسال في حوزتها لكنها خسرته ثم تقدمت بوتابوفا 4-صفر في الجولة الفاصلة لتلحق بها جابر لكن الروسية ردت بالفوز بالنقاط الثلاث التالية والمباراة.

وحققت بوتابوفا فوزها السادس في مسيرتها على لاعبة من بين العشر الاوليات في التصنيف العالمي وستلتقي في ربع النهائي مع الاميركية صوفيا كينان الفائزة على مواطنتها كاتي فولينتس 1-6 و6-4 و6-2.

في المقابل، تابعت الفرنسية كارولين غارسيا مشوارها في البطولة وبلغت ربع النهائي بدورها بفوزها على الأميركية سلون ستيفنس 6-3 و3-6 و6-1 لتثأر لخسارتها أمام منافستها في دورة سينسيناتي الشهر الماضي.

وبلغت اليونانية ماريا ساكاري الثالثة ربع نهائي الدورة أيضاً، بفوزها على الكولومبية كاميلا اوسوريو 6-3 و2-2 ثم بانسحاب الأخيرة لإصابة في فخذها.