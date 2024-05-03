لاعبو فيتيس يتبرعون برواتبهم لحملة تهدف لإنقاذ النادي

استعان نادي فيتيس أرنهيم الهولندي لكرة القدم بالتمويل الجماعي في محاولة للاحتفاظ برخصته للمنافسة على المستوى الاحترافي الموسم المقبل، وجمع أكثر من مليون يورو بحلول اليوم الجمعة إذ تبرع لاعبو النادي برواتبهم لهذه القضية.

وهبط فيتيس من دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ 35 عاما هذا الموسم بعدما تلقى عقوبة الاتحاد الهولندي لكرة القدم بخصم 18 نقطة من رصيده بسبب المخالفات المستمرة لشروط الترخيص وتقديم معلومات غير صحيحة للسلطات.

ولم يستأنف فيتيس على العقوبة لكنه في سباق مع الزمن للاحتفاظ برخصته للمنافسة على المستوى الاحترافي الموسم المقبل.

وذكرت تقارير هولندية أن النادي أمامه حتى الاجتماع التالي للجنة الترخيص في 17 مايو أيار لاستيفاء معايير معينة، إذ تبلغ ديون النادي 18.9 مليون يورو (20.35 مليون دولار).

ولا يتعين على النادي جمع هذا المبلغ، ولكن يجب أن يثبت أن لديه خطة مستدامة للمستقبل.

وقال ماركو فان جينكل قائد فيتيس لموقع النادي على الإنترنت “التبرعات تأتي من كل حدب وصوب، بالطبع، نحن كفريق لا يمكننا أن نتأخر.

“لهذا السبب قررنا جميعا التضحية بالراتب للنادي. ونأمل أيضا أن نقدم مساهمة جيدة. هيا بنا نصل إلى مليوني يورو!”.