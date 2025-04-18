لاعب التنس الياباني واتانوكي على رادار شركة بيبسي بعد "رشفة في منتصف مباراة"

أدى اشتهاء لاعب التنس الياباني يوسوكي واتانوكي لمشروب غازي أثناء مباراة في بطولة إنديان ويلز الشهر الماضي إلى وضعه بقوة على رادار شركة بيبسي إذ أظهرت الشركة العملاقة للمشروبات تقديرها للاعب من خلال هدايا شخصية هذا الأسبوع.

وأثار واتانوكي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حين طلب من الحكم‭ ‬علبة بيبسي خلال مباراة ضد فرنسيس تيافو ثم ابتسم لاحقا لفريقه في المدرجات كاشفا عن المشروب الغازي.

ودفعت هذه الخطوة المعلق جيسون جودال إلى المزاح أثناء البث المباشر بأن واتانوكي كان يحاول إبرام صفقة رعاية في منتصف المباراة التي فاز بها اللاعب (27 عاما) بنتيجة 6-4 و7-6 بعد مجموعة ثانية متكافئة.

وخسر واتانوكي في الدور الرابع أمام تالون خريكسبور قبل أن يتعثر في الدور التأهيلي الأول لبطولة ميامي المفتوحة ومباراته الافتتاحية في بطولة بوسان ضمن سلسلة التحدي، لكن تصرفه في إنديان ويلز لفت الأنظار.

وأرسلت شركة بيبسي صندوق هدايا إلى واتانوكي مع قميص مكتوب عليه “80 ميلا في الساعة، فوز كبير” في إشارة إلى تحسن متوسط سرعة ضرباته الأمامية ضد تيافو بعد فترة وجيزة من احتسائه للمشروب الغازي.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المصنف 213 عالميا واتانوكي أيضا علبة بيبسي أخذ منها رشفة خلال جلسة تدريب مؤخرا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان واتانوكي قد وقع صفقة رعاية مع بيبسي. وتواصلت رويترز مع الشركة للتعليق.

وصل واتانوكي إلى المركز 72 في أعلى مركز خلال مسيرته في 2023 بعد بلوغه الدور الثاني في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون في ذلك العام.