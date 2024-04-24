لاعب التنس "ميدفيديف" متفائل بعد انضمام سيمون لفريقه التدريبي

اعتبر دانييل ميدفيديف أن انضمام جيل سيمون إلى فريقه التدريبي قد يساعده على فهم الملاعب الرملية بشكل أفضل إذ يتطلع المصنف الرابع عالميا إلى بناء الثقة على هذه النوعية من الملاعب الأقل تفضيلا بالنسبة له قبل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تبدأ الشهر المقبل.

وحقق ميدفيديف 19 لقبا من ألقابه 20 بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة 2021 على الملاعب الصلبة مع لقب على الملاعب العشبية في نفس العام في بطولة مايوركا المفتوحة.

وفاز بلقبه الوحيد على الملاعب الرملية في بطولة روما للأساتذة 2023 في الفترة التي سبقت رولان جاروس.

ولم تكن بداية ميدفيديف، الذي حل وصيفا لبطل أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني، قوية لموسم الملاعب الرملية بعد خسارته مبكرا في مونت كارلو هذا الشهر.

ومع ذلك، قال إنه يمكن أن يرى تحسنا في مستواه تحت قيادة سيمون الذي فاز بخمسة ألقاب للمحترفين على الملاعب الرملية.

وقال ميدفيديف للصحفيين في بطولة مدريد المفتوحة “يحاول إضافة بعض الأشياء لطريقة لعبي ربما كنت أرغب فيها لكني لم أكن قادرا على تطبيقها في الملعب.

“يساعدني على تطبيق هذه الأشياء وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لي لأنه خلال المباراة ليس لديك الوقت للتفكير كثيرا. أتطلع لتعلم المزيد من الأشياء”.

ويستهل ميدفيديف مشواره في مدريد أمام كريستوفر أوكونيل أو ماتيو أرنالدي.