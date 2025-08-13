لاعب بايرن الشاب "كارل" يطمح للمشاركة في كأس السوبر والدوري الألماني

قال لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه يتطلع بشدة للحصول على المزيد من دقائق اللعب مع الفريق الأول هذا الموسم وذلك بعد الأداء اللافت الذي قدمه في المباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وهز لاعب الوسط الهجومي الشاب (17 عاما) الشباك في انتصار بايرن على توتنهام هوتسبير وديا الأسبوع الماضي كما سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في الفوز على جراسهوبر زوريخ أمس الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لخوض كأس السوبر الألمانية أمام شتوتجارت يوم السبت المقبل.

وقال كارل عقب الفوز على زوريخ “أرغب الآن أيضا في الحصول على دقائق لعب في المباريات الكبيرة، مثل كأس السوبر أو الدوري الألماني. أعمل بجد لتحقيق ذلك، وآمل أن يتحقق. أريد أن أمهد الطريق لبقية اللاعبين الشبان، وأظهر قدراتي، وأواصل التطور”.

وأضاف “المباريات هنا مختلفة تماما مقارنة بفريق الشبان. الحضور إلى التدريب يوميا، واللعب مع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بالطبع، إيقاع اللعب مرتفع للغاية، ولكن نعم، أستطيع مواكبة ذلك بالتأكيد”.