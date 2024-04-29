لاعب سابق يحلق بطائرة فوق ملعب فريق بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

لم يُخف رايان بيرج لاعب خط الوسط السابق في بورت فالي أبدا الضغينة التي يكنها للنادي، لكنه دفع بالخلاف نحو آفاق جديدة بعد هبوط الفريق من دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عاما إنه طار بطائرة فوق ملعب فالي بارك الخاص بالنادي يوم السبت الماضي، ساخرا من هبوطه إلى الدرجة الرابعة مع لافتة كتب عليها “وقفت هناك تضحك..ان40” في إشارة إلى نشيد المنافس ستوك سيتي “دليلة” الذي ينشده توم جونز.

ولعب بورت فالي، الذي هبط بعد الهزيمة أمام بولتون واندررز في 20 أبريل نيسان الجاري، مع كمبردج يونايتد يوم السبت الماضي.

وكتب بيرج عبر فيسبوك بعد الهبوط “شكرا لجماهير ستوك سيتي الذين دفعوا لي مقابل القيام بشيء كنت سأفعله مجانا بكل سرور.

“هذه تجربة سأعتز بها فيما تبقى من حياتي”.

ولعب بيرج دورا بارزا في الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2012-2013 لكنه غادر بعد إيقافه بسبب تغيبه عن وجبة ما قبل المباراة وانتقاده لاحقا للمدرب ميكي آدامز عبر منصة تويتر للتواصل الإجتماعي.

كما أنه تقدم بطلب دون جدوى ليكون مدربا لفالي في عام 2017 بعد اعتزاله كلاعب.