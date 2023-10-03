لامبارد: تعثر تشيلسي لم يفاجئني كثيرا

قال فرانك لامبارد المدرب السابق لتشيلسي اللندني إن تعثر فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي لم يشكل مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق تدريب تشيلسي في يوليو تموز الماضي بعد أن احتل الفريق المركز 12 في نهاية الموسم السابق الذي تعاقب على تدريبه خلاله كل من توماس توخيل وجراهام بوتر ولامبارد.

وحاليا يحتل فريق بوكيتينو الذي يتكون من مجموعة كلفت النادي غاليا المركز 11 بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد حصوله على ثماني نقاط من سبع مباريات.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن لامبارد قوله أمس الاثنين “لم تفاجئني تماما بعض الصعوبات (التي يواجهها النادي حاليا). أعتقد أنني واجهت مثل هذا الموقف بصورة مباشرة في نهاية الموسم”.

وقال لامبارد وهو الهداف التاريخي لتشيلسي الذي لعب له ما بين 2001 و2014 إنه كان يتوقع أن يحصد فريقه السابق عددا أكبر من النقاط “لكني لم أتوقع أبدا أن يحقق انتفاضة فورية” تحت قيادة بوكيتينو.