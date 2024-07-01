لامين يامال يسجل رقماً تاريخياً في يورو 2024 ويتحدى القوانين الألمانية

حصد النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، رقما تاريخيا في مواجهة منتخب بلاده أمام جورجيا ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، أمس الأحد.

وفاز منتخب إسبانيا ضد جورجيا بنتيجة 4-1، فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “راين إينرجي ستاديون”.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الإسباني رسميا لدور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بينما ودع منتخب جورجيا البطولة القارية.

وقدم يامال صناعة خرافية في الدقيقة 51، أثناء تنفيذ ركلة حرة، ليقدم كرة عرضية متقنة إلى فابيان رويز الذي أودع كرة رأسية في الشباك، معلنا هدف الماتادور الثاني.

وبات لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، أصغر لاعب في التاريخ يقدم تمريرة حاسمة في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أوروبا بعمر 16 عاما و353 يوما.

وكان لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، أصغر لاعب في التاريخ يقدم تمريرة حاسمة في مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا.

ووجه المدرب دي لا فوينتي، ردا على التقارير الألمانية التي كشفت عن القانون الألماني، والذي يمنع مشاركة لامين يامال في مباراة جورجيا.

ووفقا للقانون الألماني، المعني بحماية الأطفال، فإنه لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء الأجانب أو المواطنين، بالعمل بعد الثامنة مساء، وذلك من أجل سلامتهم ومنع أي محاولة لاستغلالهم.

ورغم احتمالية فرض عقوبة على الاتحاد الإسباني، بغرامة قدرها 30 ألف يورو، حال مشاركة يامال 90 دقيقة كاملة أمام جورجيا، إلا أن مدرب إسبانيا لم يعط بالا لذلك القانون، ودفع لاعبه الشاب الذي يحتفل بعد أسبوعين، ببلوغ عامه الـ17، للمشاركة في كافة دقائق المباراة.

ووجه دي لا فوينتي رسالة غير مباشرة للمنتخب الألماني، الذي تواجهه إسبانيا في ربع النهائي يوم الجمعة القادم، بأن هذا القانون سيتم ضربه عرض الحائط.