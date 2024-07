لامين يامال يسجل رقماً تاريخياً في يورو 2024 ويتحدى القوانين الألمانية

حصد النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، رقما تاريخيا في مواجهة منتخب بلاده أمام جورجيا ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، أمس الأحد.

وفاز منتخب إسبانيا ضد جورجيا بنتيجة 4-1، فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “راين إينرجي ستاديون”.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الإسباني رسميا لدور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بينما ودع منتخب جورجيا البطولة القارية.

وقدم يامال صناعة خرافية في الدقيقة 51، أثناء تنفيذ ركلة حرة، ليقدم كرة عرضية متقنة إلى فابيان رويز الذي أودع كرة رأسية في الشباك، معلنا هدف الماتادور الثاني.

LAMINE YAMAL WITH AN OUTRAGEOUS ASSIST. HE IS HIM! #ESPGEO #Euro2024 ⭐ pic.twitter.com/jfncRHONA4

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 30, 2024