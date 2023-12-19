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لايبزيج يتعثر بالتعادل مع فيردر بريمن في آخر مباريات الفريقين هذا العام

منذ 17 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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تعثر رازن بال شبورت لايبزيج بالتعادل 1-1 أمام فيردر بريمن اليوم الثلاثاء في المباراة الأخيرة للفريقين بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا العام مما جعله في المركز الثالث بالدوري مؤقتا قبل العطلة الشتوية.

وبعد أن سدد في إطار المرمى في وقت مبكر من المباراة عن طريق كاستيلو لوكيبا، تقدم لايبزيج بالهدف الأول عندما سجل لويس أوبيندا هدفا بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وخاض إميل فورسبرج قائد لايبزيج مباراته الأخيرة مع الفريق قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في يناير كانون الثاني المقبل.

واحتاج البلجيكي الدولي إلى تسديد الكرة ثلاث مرات متتالية ليتمكن من التغلب على مايكل زيترر حارس فيردر بريمن الذي تصدى لأول تسديدتين قبل أن ينجح أوبيندا في وضع الكرة بالشباك مسجلا هدفه 11 هذا الموسم.

وسدد فيردر أيضا في العارضة عن طريق مارفن دوكش في الدقيقة 56، قبل أن يتدخل زيترر، المتألق طوال المباراة، للإنقاذ مرة أخرى حيث حرم أوبيندا من التسجيل من انفراد صريح أثناء محاولة الالتفاف حول الحارس.

وتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة في الدقيقة 75 بتسديدة مذهلة من مسافة 20 مترا عن طريق جاستن نجينماه.

ويحتل لايبزيج، الذي يواجه ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير\شباط، المركز الثالث برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن شتوتجارت الرابع الذي يواجه أوجسبورج غدا الأربعاء ثم يتوقف الدوري بعد ذلك حتى 12 يناير.

    المصدر :
  • رويترز

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