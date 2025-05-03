لايبزيج يحرم بايرن من التتويج بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع

سجل يوسف بولسن هدفا في الوقت القاتل قاد به رازن بال شبورت لايبزيج للتعادل 3-3 مع ضيفه بايرن ميونيخ اليوم السبت وتأجيل تتويج بايرن بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لمدة يوم واحد على الأقل، إذ يخوض أقرب منافسيه باير ليفركوزن مباراته في الجولة نفسها غدا الأحد.

وسجل بولسن هدف التعادل للايبزيج قبل ثوان من صفارة النهاية ليحصد بايرن نقطة واحدة ويرفع رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة متفوقا بتسع نقاط أمام حامل اللقب ليفركوزن الذي يحل ضيفا على فرايبورج غدا الأحد.

ويمكن لبايرن الاحتفال باللقب 34 له في الدوري غدا في حال تعادل ليفركوزن أو خسارته أمام فرايبورج.

وخاض بايرن مباراة اليوم على أمل الاحتفال بالتتويج لكنه تأخر في بداية المباراة في ظل الضغط المبكر الذي شكله لايبزيج.

وأهدر لايبزيج فرصتين ثمينتين قبل أن يستغل بنيامين سيسكو هجمة مرتدة سريعة قادها تشافي سيمونز، إذ سدد كرة رائعة في مرمى الحارس يوناس أوربيخ في الدقيقة 11.

وفي ظل إيقاف هداف الدوري الألماني هاري كين، الذي يتطلع إلى الفوز بأول لقب كبير في مسيرته، ومتابعته المباراة من المدرجات، بدا بايرن بلا أنياب في الهجوم.

وزادت الأمور سوءا بالنسبة لبايرن عندما تلقى الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول إذ تغلب لوكاس كلوسترمان بسهولة على مراقبه وتلقى كرة من ركلة حرة نفذها ديفيد راوم ووجهها بضربة رأس في الشباك.

وقلب بايرن موازين المباراة لصالحه في الشوط الثاني، إذ استغل إريك داير كرة من ركلة ركنية نفذها مايكل أوليس ووجهها بضربة رأس إلى داخل المرمى عند القائم القريب، ثم سجل أوليس هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة.

واعتقد بايرن أنه أنجز المهمة اللازمة للاحتفال بالتتويج اليوم عندما سجل ليروي ساني هدف التقدم 3-2 قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، لكن بولسن أجل الحسم بهدف التعادل للايبزيج.