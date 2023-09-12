"لايبزيغ" يكشف: قائدنا سيغيب عن الملاعب لعشرة أسابيع

أعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن مدافعه المجري ويلي أوربان سيغيب لعشرة أسابيع تقريبًا، بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وأصيب أوربان قائد لايبزيغ خلال التعادل 1-1 مع جمهورية التشيك يوم الأحد الماضي، واضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 60 دقيقة من المباراة.

وقال لايبزيغ في بيان: “كشفت فحوصات أكثر تفصيلًا يوم الإثنين في لايبزيغ أنّ قائدنا تعرض لإصابة في ركبته اليمنى وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع تقريبًا”.

وخاض أوربان البالغ من العمر 30 عامًا 41 مباراة مع منتخب المجر منذ ظهوره الدولي الأول في الخسارة 1-صفر أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.