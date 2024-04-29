"لايلز " يفوز بسباق ال 100 متر في بطولة برمودا لألعاب القوى

ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه نواه لايلز بطل العالم بعد تحقيقه الفوز بمساعدة الرياح بزمن قدره 9.96 ثانية في سباق 100 متر في لقاء الجائزة الكبرى لألعاب القوى في برمودا الليلة الماضية لكنه قال إن أمامه الكثير من العمل قبل التصفيات الأمريكية المؤهلة للأولمبياد الصيفي 2024 في باريس.

وكانت انطلاقة لايلز الحائز على برونزية سباق 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بطيئة لكنه استعاد سرعته في النصف الأخير من السباق ليبلغ خط النهاية متقدما بفارق 0.13 ثانية عن الكندي آرون براون فيما جاء مواطنه بي.جيه أوستن في المركز الثالث بزمن قدره 10.10 ثانية.

وقال العداء الأمريكي لمحطة إن.بي.سي “شعرت أن بدايتي كانت متوسطة جدا (في ذلك الوقت) وزادت سرعتي… أنا سعيد لتحقيق الفوز أخيرا لكن هناك بالتأكيد الكثير مما يجب إنجازه”.

وتعد نتيجة الأحد بمثابة تحسن بالنسبة للايلز (26 عاما) بعد إنهائه السباق في زمن قدره 10.01 ثانية في مسابقة توم جونز التذكارية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقرر إقامة التصفيات الأمريكية المؤهلة للأولمبياد في يونيو حزيران.

وقال لايلز “أتطلع إلى الرقم 9.96 – أتوقع أن أحققه في اللقاء المقبل”.

وحقق كيراني جيمس الحائز على ثلاث ميداليات أولمبية تقدما كبيرا خلال المرحلة النهائية ليفوز بسباق 400 متر في زمن قدره 46.00 ثانية أي أسرع بأكثر من ثانية كاملة عن صاحب المركز الثاني ألونزو راسل القادم من جزر البهاما.

ويأمل العداء القادم من‭‭ ‬‬جرينادا (31 عاما) في الوصول إلى السباق النهائي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه في أولمبياد لندن وحصوله على الفضية في ريو دي جانيرو والبرونزية في طوكيو.

وقال “كان شعورا جيدا، شعرت بالراحة.

“أعتقد أن الشيء الأساسي أيضا في الوقت الحالي هو مجرد محاولة الاستمتاع… بكوني جزءا من سباقات المضمار والميدان لأنها منحتني الكثير جدا”.

وفي مشاركتها الأولى في سباق 200 متر منذ خضوعها لجراحة في القدم العام الماضي حققت الأمريكية آبي ستاينر الفوز بزمن بلغ 22.71 ثانية بمساعدة الرياح فيما احتلت مواطنتها كينيدي فلنيل المركز الثاني بزمن قدره 23.01 ثانية.

وقالت ستاينر “أنا سعيدة كثيرا لتحقيق النجاح”.