الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان إلى الدور الثاني في سلة آسيا رغم خسارته أمام كوريا الجنوبية

منذ 36 دقيقة
خسارة ثانية للبنان أمام كوريا الجنوبية في سلة آسيا

خسارة ثانية للبنان أمام كوريا الجنوبية في سلة آسيا

A A A
طباعة المقال

عانى منتخب لبنان لكرة السلة خسارته الثانية في بطولة آسيا التي تقام مبارياتها في مدينة جدة السعودية، بسقوطه أمام كوريا الجنوبية 86 – 97 (الاشواط 17 – 26، 36 – 52، 58 – 72، 86 – 97)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام الدور الاول للمجموعة الأولى، أمام جمهور لبناني غفير من أبناء الجالية.

وكان لبنان فاز افتتاحا على قطر، وخسر ثانية مبارياته أمام أوستراليا بطلة النسخة الأخيرة على حساب لبنان.

وبلغ منتخبنا الدور الثاني، وهو يسعى الى الدور ربع النهائي حيث حجزت المنتخبات التي تصدرت ترتيب المجموعات مقاعد مباشرة لها.

ويلتقي لبنان في الدور الثاني مع اليابان الثلاثاء 12 آب.

    المزيد من رياضة

    لاعبو كريستال بالاس
    كريستال بالاس يهزم ليفربول بركلات الترجيح ويفوز بكأس الدرع الخيرية
    من مباراة ريال مدريد وريال بيتيس
    ريال بيتيس يعلن إصابة إيسكو.. وهذا ما حصل!
    إدواردو كامافينجا
    ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا بالتواء في الكاحل

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!
    المحامي إيلي محفوض
    ايلي محفوض: بدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر