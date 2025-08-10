لبنان إلى الدور الثاني في سلة آسيا رغم خسارته أمام كوريا الجنوبية

عانى منتخب لبنان لكرة السلة خسارته الثانية في بطولة آسيا التي تقام مبارياتها في مدينة جدة السعودية، بسقوطه أمام كوريا الجنوبية 86 – 97 (الاشواط 17 – 26، 36 – 52، 58 – 72، 86 – 97)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام الدور الاول للمجموعة الأولى، أمام جمهور لبناني غفير من أبناء الجالية.

وكان لبنان فاز افتتاحا على قطر، وخسر ثانية مبارياته أمام أوستراليا بطلة النسخة الأخيرة على حساب لبنان.

وبلغ منتخبنا الدور الثاني، وهو يسعى الى الدور ربع النهائي حيث حجزت المنتخبات التي تصدرت ترتيب المجموعات مقاعد مباشرة لها.

ويلتقي لبنان في الدور الثاني مع اليابان الثلاثاء 12 آب.