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لسوء الأحوال الجوية.. إلغاء سباق السرعة بجائزة أستراليا للدراجات النارية

منذ 4 دقائق
سباق أستراليا للدراجات النارية

سباق أستراليا للدراجات النارية

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أعلن منظمو سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية في فيليب أيلاند الأحد إلغاء سباق السرعة بسبب سوء “الأحوال الجوية وتنبؤات الخبراء.”

وعادة يقام سباق السرعة السبت لكن منظمي السباق قرروا تأجيله إلى الأحد وإقامة السباق في موعده السبت بناء على التنبؤات الجوية التي توقعت هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة الأحد.

وكانت هذه أول مرة يتم فيها تقديم موعد أحد سباقات البطولة منذ سباق جائزة هولندا الكبرى في 2015.

وتوج الفرنسي يوهان زاركو متسابق فريق براماك ريسنج بلقب السباق أمس وهو أول فوز يحققه خلال مسيرته مع البطولة والتي بدأت قبل نحو سبعة أعوام.

ونتيجة لإلغاء سباق السرعة يستمر متسابق دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا في صداة قائمة السائقين بالبطولة متقدما بفارق 27 نقطة على أقرب ملاحقيه الإسباني خورخي مارتن.

وسيقام السباق المقبل في تايلاند في 29 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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