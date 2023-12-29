لصوص يسرقون مجوهرات بأكثر من "مليون دولار" من منزل لاعب مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (الجمعة 29-12-2023) إن منزل جاك جريليش تعرض للسطو عندما كان الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يلعب خارج ملعبه أمام إيفرتون في وقت سابق هذا الأسبوع لكن أفراد أسرته لم يصابوا بسوء.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لصوصا استهدفوا منزل جريليش في تشيشير يوم الأربعاء أثناء وجود خطيبته وأسرته داخله.

وأضافت أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.27 مليون دولار).

وأبلغ جوارديولا الصحفيين “لحسن الحظ لم يحدث مكروه حيث كانت الأسرة”.

وقال “هذه طبيعة الأمور في الوقت الحاضر، تحدث الكثير من الأمور. كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولأسرته، لكن لحسن الحظ لم يتأذ الأشخاص في الداخل”.

وتواصلت رويترز مع شرطة تشيشير للحصول على تعليق.