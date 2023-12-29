الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 29 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لصوص يسرقون مجوهرات بأكثر من "مليون دولار" من منزل لاعب مانشستر سيتي

منذ 20 دقيقة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

A A A
طباعة المقال

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (الجمعة 29-12-2023) إن منزل جاك جريليش تعرض للسطو عندما كان الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يلعب خارج ملعبه أمام إيفرتون في وقت سابق هذا الأسبوع لكن أفراد أسرته لم يصابوا بسوء.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لصوصا استهدفوا منزل جريليش في تشيشير يوم الأربعاء أثناء وجود خطيبته وأسرته داخله.

وأضافت أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.27 مليون دولار).

وأبلغ جوارديولا الصحفيين “لحسن الحظ لم يحدث مكروه حيث كانت الأسرة”.

وقال “هذه طبيعة الأمور في الوقت الحاضر، تحدث الكثير من الأمور. كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولأسرته، لكن لحسن الحظ لم يتأذ الأشخاص في الداخل”.

وتواصلت رويترز مع شرطة تشيشير للحصول على تعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026
لاعبو منتخب إسبانيا
إسبانيا تبدأ مسيرتها في كأس يونايتد بفوز على البرازيل
فريق أرسنال- رويترز
خسارة قاسية لأرسنال تضع ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!
جنود من الجيش الإسرائيلي
جبهة الجنوب.. بركان يتحضّر للانفجار؟