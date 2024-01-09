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لعدة أسابيع.. لاعب ليفربول خارج أرضية الملعب

منذ 45 دقيقة
لاعبو نادي ليفربول

لاعبو نادي ليفربول

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أعلن بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء، أن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وتعرض المدافع الدولي الإنجليزي البالغ عمره 25 عاما، والذي شارك في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لإصابة في الفوز 2-صفر على أرسنال في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وقال ليندرز “لقد بالغ ترينت في مد ركبته، لذا فهو يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي لركبته وسيحتاج إلى وقت للتعافي”.

وأضاف “نأمل أن يتعافى خلال ثلاثة أسابيع، مع وجود العطلة الشتوية بين هذه الفترة”.

وأمام ليفربول 11 يوما بين مباراة قبل نهائي كأس الرابطة غدا الأربعاء ضد فولهام ومباراته القادمة في الدوري أمام بورنموث.

وأضاف ليندرز “آمل أن يعود إلى نفس مستواه السابق، لأن هذا اللاعب كان حاسما في جميع المباريات وكان هو الذي يصنع لنا باستمرار من العمق ويمنح الفريق قدرا عاليا من المرونة، سنفتقده حقا”.

وسجل ألكسندر-أرنولد، الذي يلعب أحيانا كلاعب وسط، هدفين وصنع ثلاثة في الدوري هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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