لقاء برشلونة وفياريال في الدوري يقترب من ميامي بعد موافقة الاتحاد الإسباني

مباراة سابقة بين نادي برشلونة ونادي فياريال - ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس، برشلونة، إسبانيا - 27 يناير 2024. رويترز

قد تعبر كرة القدم الإسبانية أخيرا المحيط الأطلسي بعد أن وافق الاتحاد المحلي للعبة على طلب برشلونة وفياريال بإقامة مباراتهما في دوري الدرجة الأولى والمقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل في ميامي.

وأعطى مجلس إدارة الاتحاد الضوء الأخضر اليوم الاثنين لإقامة مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر في أول خطوة نحو إقامة مباراة بالدوري خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ.

ويتجه الاقتراح الآن إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ثم الاتحاد الدولي (الفيفا)، العقبة الأخيرة في حلم خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته تلقى “في اجتماعه في 11 أغسطس 2025 طلبا من ناديي فياريال وبرشلونة للعب مباراتهما في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة.”

وأضاف: “سيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبدء عملية الحصول على تصريح لاحق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر 2025…”

وتسعى رابطة الدوري الإسباني إلى تحقيق رؤيتها العابرة للأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لتحاكي الاستراتيجية التي يتبعها اتحاد كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة.

