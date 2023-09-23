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لقب "غوادالاخارا" بين ماريا ساكّاري وكارولاين دوليهايد

منذ 41 دقيقة
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بلغت اليونانية ماريا ساكّاري والأميركية كارولاين دوليهايد نهائي دورة غوادالاخارا المكسيكية للألف في كرة المضرب، بعد فوزهما على الفرنسية كارولين غاريسا والأميركية صوفيا كينن توالياً.

ولم تواجه ساكاّري، المصنفة تاسعة عالمياً، صعوبة في مواجهة غارسيا وهزمتها بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-0 في ساعة و11 دقيقة.

ومن دون أن تخسر أية مجموعة منذ بداية الدورة، بلغت ساكّاري النهائي الثاني لها في غوادالاخارا، بعد أن خسرت العام الماضي أمام الأميركية جيسيكا بيغولا.

وستكون المواجهة الأولى لها مع دوليهايد المصنفة 111 عالمياً.

وتحاول ساكاري إنقاذ موسمها، الذي شهد تعثرها في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة.

قالت اليونانية الباحثة عن لقبها الأول منذ المغرب 2019: “قلت من اليوم الأول بأني أشهر انه أسبوعي. هنا ساتمكن من التغلب على الكثير من العقبات والصعوبات”.

أما دوليهايد، فتخطت كينن المصنفة 53 عالمياً بمجموعتين 7-5 و6-3 في ساعة و25 دقيقة.

رغم تخلفها 2-4 في المجموعة الأولى، قلبت الفارق وفازت بثلاثة أشواط توالياً، على غرار المجموعة الثانية عندما تأخرت 1-3.

وباتت دوليهايد (25 عاماً) ثالث لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي احدى دورات الألف هذا الموسم، بعد التشيكية كارولينا موخوفا في سينسيناتي ومواطنتها باربورا كرايتشيكوفا في دبي.

وهي ثاني لاعبة غير مصنفة بين المئة الأوليات تبلغ نهائي احدى دورات الألف منذ اعتماد نظامها في 2009.

قالت: “يبدو لي انه أهم فوز في مسيرتي. أنا فخورة جداً بنفسي وبفريقي. لكن العمل لم ينته بعد وأتوق ليوم غد، لأني لم أخض بعد أي نهائي بهذه الأهمية”.

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