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لكنني أنوي العودة يوماً ما.. تياغو سيلفا يعلن رحيله عن تشيلسي

منذ ساعة واحدة
المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

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أعلن المدافع البرازيلي تياجو سيلفا الاثنين رحيله عن تشيلسي في نهاية الموسم بعد أربع سنوات قضاها في الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه قال إنه يأمل أن يعود مرة أخرى في دور مختلف.

وانضم سيلفا (39 عاما) إلى تشيلسي في أغسطس\آب 2020 في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض 151 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.

وقال سيلفا الذي يلعب أولاده الآن في أكاديمية تشيلسي في رسالة مصورة مشوبة بالعاطفة عبر موقع النادي على الإنترنت “تشيلسي يعني لي الكثير. أتيت إلى هنا وكانت نيتي البقاء لعام واحد فقط لكن المدة امتدت إلى أربعة أعوام.

“أعتقد أنه في كل ما فعلته هنا على مدار السنوات الأربع، كنت دائما أعطي كل ما أستطيع.

“لكن لسوء الحظ، فإن كل شيء له بداية ومنتصف ونهاية. هذا لا يعني أن الأمر انتهى إلى الأبد. آمل أن أترك الباب مفتوحا حتى أتمكن من العودة في المستقبل القريب، ولكن في دور آخر هنا.

“الوداع يكون للذين يرحلون ولا يعودون. لكنني أنوي العودة مرة أخرى يوما ما”.

    المصدر :
  • رويترز

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