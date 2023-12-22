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للمرة الأولى.. سيتي يتوج بكأس العالم للأندية بفوز مريح على فلومينينسي

منذ 35 دقيقة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

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توج مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز مريح 4-صفر على فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية اليوم الجمعة 22\12\2023.

وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب للمرة الأولى في تاريخه ليضيف إلى خزانة ألقابه بعد تتويجه بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.

واستخدم المهاجم خوليان ألفاريز صدره لتحويل تسديدة نيثن أكي المرتدة من القائم الأيمن إلى شباك فلومينينسي بعد نحو 40 ثانية من البداية.

وسجل المدافع نينو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من فيل فودن الذي أضاف الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 72.

واختتم ألفاريز أهداف سيتي بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين من النهاية.

    المصدر :
  • رويترز

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