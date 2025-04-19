للمرة الثالثة.. ألكاراز يهزم فيس ويتأهل لنهائي بطولة برشلونة المفتوحة

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا 6-2 و6-4 على الفرنسي أرتور فيس اليوم السبت ليتأهل إلى نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس حيث يواجه الدنمركي هولجر رونه.

ووصل ألكاراز، الفائز بالبطولة في 2022 و2023، إلى النهائي للمرة الثالثة في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا الموسم بعد روتردام ومونت كارلو.

وفي إعادة لدور الثمانية لبطولة مونت كارلو هذا الشهر، أنقذ ألكاراز فرصة الكسر الوحيدة التي واجهها ليحقق انتصاره التاسع تواليا.

وقال ألكاراز “التأهل لنهائي بطولة برشلونة مجددا يعني الكثير… أمام جمهوري وأصدقائي الذين جاؤوا من مورسيا وبالطبع الناس هنا في برشلونة وإسبانيا.

“لقد كان أسبوعا مسليا ورائها. سنرى ما إذا كنت سأفوز باللقب غدا. ستكون مهمة صعبة”.

وتفوق رونه المصنف السادس في البطولة 6-3 و6-2 على الروسي كارين ختشانوف في مباراة قبل النهائي الأخرى في وقت سابق اليوم ليتأهل لنهائي إحدى البطولات ذات 500 نقطة للمرة الثانية.