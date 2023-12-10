للمرة الثالثة.. كولومبوس كرو يفوز بالدوري الأمريكي لكرة القدم

أحرز كولومبوس كرو هدفين في الشوط الأول حملا توقيع كوتشو هرنانديز وياو يبواه ليفوز 2-1 على حامل اللقب لوس أنجليس إف.سي ويتوج بطلا للدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه الليلة الماضية.

وسيطر كرو على الكرة مبكرا وتلقى دفاع لوس أنجليس مفاجأة غير سارة عندما تسببت لمسة يد من دييجو بالاسيوس في الدقيقة 31 في هدف هرنانديز أفضل لاعب في البطولة الذي نفذ ركلة الجزاء بنجاح.

وعزز كرو تقدمه بعد ذلك بأربع دقائق عندما هيأ مالت أموندسن واحدة من أفضل فرص الموسم وأرسل تمريرة طويلة إلى يبواه الذي أودعها الشباك لتحتفل الجماهير في مدرجات ملعب لوار كوم في كولومبوس بولاية أوهايو.

ولم يشكل هجوم لوس أنجليس الذي يعتمد على الهجمات المرتدة خطورة تذكر على المنافس في الشوط الأول ولم يتعرض حارس كرو باتريك شولت لأي اختبار حقيقي حتى اقتربت نهاية الشوط الأول.

وبعد الاستراحة حاول كارلوس فيلا الذي ربما تكون هذه مباراته الأخيرة مع لوس أنجليس استغلال خطأ دفاعي لكن كرته وصلت مباشرة إلى شولت.

وفي الدقيقة 74 اقتنص جيسوس موريلو الكرة وتقدم في ملعب أصحاب الأرض ومرر الكرة إلى زميله دينيس بوانجا الذي سدد مباشرة وجه شولت لكنه أرسل الكرة المرتدة إلى الشباك ليقلص الفارق لفريقه لكن دفاع كرو حافظ على تقدمه بعد ذلك حتى النهاية.