لماذا انهمرت دموع صلاح بعد فوز ليفربول على بورنموث؟

انهمرت دموع النجم المصري محمد صلاح عقب مباراة فريقه ليفربول أمام بورنموث، يوم الجمعة، على ملعب آنفيلد، في افتتاح مباريات الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة عاطفية لجماهير ولاعبي ليفربول الذين قاموا بتكريم زميلهم الراحل، البرتغالي دييغو جوتا، قبل وبعد المباراة.

وأظهرت اللقطات صلاح، الذي سجل هدفاً في الفوز 4-2، وهو يبكي عقب نهاية المباراة، إذ بدا النجم المصري متأثراً بهتافات الجماهير لزميله الراحل جوتا.

وقبيل المباراة، صدحت جماهير ليفربول بأغنيتهم الشهيرة “لن تمشي وحدك أبداً”، ورفعت الأعلام التي تحمل صورة جوتا، بينما تجمع اللاعبون في دائرة منتصف الملعب، وعند صافرة النهاية، غنّت الجماهير باسم الراحل البرتغالي مجددًا.

ووقف الجميع دقيقة صمت، فيما رفعت جماهير ليفربول لوحة بكل من الأخضر والأحمر والأبيض كُتب عليها “DJ20” نسبة إلى جوتا ورقم قميصه مع ليفربول.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في الثالث من يوليو في حادث سير بشمال إسبانيا، بعد 11 يومًا فقط من زواج لاعب ليفربول السابق من حبيبته وأم أطفاله، وعقب ختام موسم شهد تتويجه بالدوري مع ليفربول ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.

ورفع مشجعو ليفربول أيضًا لافتة كتب عليها “روتي، دينيس، دوارتي، مافالدا، أنفيلد سيظل دائمًا بيتكم، لن تسيروا وحدكم أبدًا” في رسالة موجهة إلى عائلة جوتا.