لوريان يعود إلى الدوري الأضواء في فرنسا بعد غيابه لموسم واحد

تغلب لوريان متصدر دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم على ضيفه كان متذيل الترتيب 4-صفر اليوم السبت ليضمن عودته إلى دوري الدرجة الأولى بعد غيابه لموسم واحد.

وهبط لوريان من دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد موسم 2023-2024 عندما احتل المركز 17.

وكان أصحاب الأرض متقدمين بهدفين دون رد بنهاية الشوط الأول، إذ افتتح المهاجم محمد بامبا التسجيل في الدقيقة 16، ثم ضاعف إيلي جونيور كروبي، هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 20 هدفا، النتيجة بعدها بسبع دقائق.

وأضاف سامبو سومانو هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويتصدر لوريان جدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة بعد 32 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن باريس صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن ميتز صاحب المركز الثالث.

وتتبقى مباراتان في المسابقة ويتأهل الفريقان الأول والثاني تلقائيا لدوري الدرجة الأولى.

ويستضيف ميتز، الذي هبط أيضا من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، فريق رودس المتواضع يوم الجمعة المقبل عندما يحل باريس ضيفا على مارتيج المهدد بالهبوط.