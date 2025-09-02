لوفتوس-تشيك وكوانساه ينضمان إلى تشكيلة توخيل ووارتون خارج منتخب إنجلترا.. والسبب؟

ضم توماس توخيل مدرب إنجلترا روبن لوفتوس-تشيك وجاريل كوانساه لتشكيلة المنتخب اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراتي صربيا وأندورا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بينما لم يلتحق آدم وارتون بالمعسكر بسبب الإصابة.

وخاض لوفتوس-تشيك لاعب وسط ميلان عشر مباريات دولية لكنه لم يلعب مع إنجلترا منذ 2018. أما قلب دفاع باير ليفركوزن كوانساه فقد تم استدعاؤه إلى المنتخب سابقا لكنه لم يشارك في أي مباراة دولية.

وصلت قائمة توخيل المؤلفة من 25 لاعبا إلى مقر تدريب المنتخب الإنجليزي في سانت جورج بارك اليوم بعد أن منحهم المدرب الألماني أمس الاثنين يوم راحة نظرا لأنه كان اليوم الأخير في فترة الانتقالات الصيفية.

وتلعب إنجلترا متصدرة المجموعة 11 مع أندورا على ملعب فيلا بارك يوم السبت المقبل ثم مع صربيا بعدها بثلاثة أيام في بلجراد.

وحققت إنجلترا العلامة الكاملة حتى الآن بعد أن فازت على ألبانيا ولاتفيا وأندورا في أول ثلاث مباريات لتوخيل.

وستقام المباريات المتبقية في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني إذ تتطلع إنجلترا إلى حجز مكانها بكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.