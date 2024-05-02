"لوكا هرنانديز" سيغيب عن تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة

سيغيب لوكا هرنانديز مدافع باريس سان جيرمان عن تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا 2024 إذ سيخضع لجراحة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واضطر هرنانديز للخروج من الملعب في الدقيقة 42 أمس الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال خسارة باريس سان جيرمان 1-صفر في دورتموند.

وقال سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في بيان اليوم الخميس “تعرض لوكا هرنانديز لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى بعد خروجه مصابا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا.

“وأكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اليوم التشخيص الذي توصل له أطباء النادي مساء الأربعاء.

“سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

وتعرض الفرنسي (28 عاما) لقطع في الرباط الصليبي أيضا خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وأنهاها منتخب فرنسا وصيفا للبطل.

وبدأ هرنانديز مسيرته الاحترافية مع أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني قبل الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ في 2019. ولعب هرنانديز 37 مباراة مع فرنسا منذ ظهوره الأول في 2018.

وكتب هرنانديز عبر حسابه على منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي “عندما وقعت مع باريس سان جيرمان، قطعت وعدا بأنني سأعطي قلبي وروحي لهذا الفريق وهذا ما فعلته منذ ذلك الحين. ولسوء الحظ، خلال مباراة الليلة الماضية انتهى بي الأمر مصابا.

“دفعت نفسي مرة أخرى نحو الملعب وحاولت مواصلة القتال من أجل الفريق لكن ذلك لم يكن ممكنا… عودتي ستكون أقوى من أي وقت مضى”.

وتبدأ فرنسا مشوارها في بطولة أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو حزيران ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بولندا وهولندا.

وكتب حساب منتخب فرنسا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “نتمنى لك الشفاء العاجل يا لوكا. سيغيب لوكا هرنانديز لعدة أشهر بسبب الإصابة”.