لوكلير سائق فيراري أول المنطلقين بسباق لاس فيغاس للسيارات

سيكون شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو أول المنطلقين في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للسيارات الحلقة قبل الأخيرة من موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد تفوقه على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية في مضمار حلبة ذا ستريب السبت.

وسينطلق بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول من الصف الأول إلى جانب لوكلير رغم أنه احتل المركز الثالث في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق بعد الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري.

وعاقب مشرفو السباق ساينز بالتأخير 10 مراكز عند الانطلاق بسبب إصلاحات في سيارته بعد اصطدامها بغطاء بالوعة خلال التجارب الحرة على أرض الحلبة الجديدة.