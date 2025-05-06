لويس إنريكي: ديمبلي جاهز لمواجهة أرسنال

‭ ‬تلقى باريس سان جيرمان دفعة معنوية قبل إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أرسنال غدا الأربعاء بعد إتاحة عثمان ديمبلي في الوقت الذي يتطلع فيه بطل فرنسا لاستغلال تماسك الفريق المتنامي لحجز مقعد في النهائي القاري.

وتعرض ديمبلي، الذي سجل الهدف الوحيد في فوز باريس سان جيرمان 1-صفر في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات الأسبوع الماضي، لإصابة عضلية خلال تلك المواجهة لكنه سيكون متاحا في ملعب بارك دي برينس.

وقال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “ديمبلي يتدرب مع الفريق منذ يومين وبالتالي فهو متاح للمشاركة في مباراة الغد”.

وهذ هي أخبار سارة للفريق الفرنسي الذي اعتمد تفوقه هذا الموسم على الروح الجماعية والنضج التكتيكي أكثر من التألق الفردي للاعبيه وهو ما كان ينقصه افتقده غالبا في مشاركاته السابقة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يخف لويس إنريكي، الذي جاء لبناء فريق كان يعتمد في السابق على نجوم كبار، مهمته المتمثلة في بناء فريق متماسك قادر على المنافسة على أعلى مستوى.

وقال “نضجنا كثيرا كفريق هذا الموسم”، ورد على سؤال بشأن خسارة قبل نهائي الموسم الماضي أمام بروسيا دورتموند قائلا “عليك الاستعداد لأي سيناريو والانتباه والتركيز من البداية للنهاية. هدفنا في السنوات القادمة مواصلة تحسين الأداء”.

وكان هذا التطور المنتظم واضحا في مباراة الذهاب في لندن، حيث نجح باريس سان جيرمان بخطوطه المتقاربة وضغطه الشرس واستحواذه على الكرة في إحباط إيقاع هجوم أرسنال.