لويس إنريكي: سان جيرمان تحسن كثيراً عن مواجهة أرسنال بمرحلة الدوري

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن فريقه سيكون أفضل كثيرا عندما يواجه أرسنال مجددا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم عشية مباراة ذهاب الدور قبل النهائي غدا الثلاثاء.

وسجل كاي هافرتس وبوكايو ساكا هدفين ليقودا أرسنال لفوز مريح 2-صفر على باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري في أكتوبر تشرين الأول الماضي إذ فشل أبطال فرنسا في تقديم أداء مقنع.

لكن باريس سان جيرمان فاز منذ ذلك الحين بلقبه الرابع على التوالي بالدوري الفرنسي، ووصل إلى نهائي كأس فرنسا، كما أطاح ببطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول وأستون فيلا في طريقه إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وعندما سُئل عن هزيمة باريس سان جيرمان أمام أرسنال في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قال لويس إنريكي للصحفيين اليوم الاثنين “كان ذلك قبل سبعة أو ثمانية أشهر. شاهدت المباراة مرة أخرى. نحن أفضل كثيرا حاليا”.

وتابع “كانت مرحلة الدوري صعبة للغاية مع العديد من المباريات التي تشبه النهائيات. لذا أعتقد أن هذا الأمر زاد الأمور صعوبة لأننا كنا في موقف صعب لكنه جعلنا أقوى وأكثر تكاملا.

“سنخوض مباراتين في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويملك الفريقان نفس الهدف. المفتاح يكمن في‭‭‭ ‬‬‬كيفية إدارة الضغوط”.

ولم يخسر أرسنال، الذي حقق فوزا ساحقا 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على ريال مدريد حامل اللقب في دور الثمانية، على أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف لويس إنريكي “إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا ويقومون بعمل رائع مع مدربهم منذ عدة سنوات الآن.

“جميعنا نستحق الوصول إلى هنا. أحب فريقي أكثر من أي شيء آخر، ولهذا السبب أنا هنا. البعض سيحب باريس أكثر، والبعض الآخر سيحب أرسنال، هذا جزء من الحياة”.

ويسعى كل من أرسنال وباريس سان جيرمان للفوز بأرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة في تاريخهما.

وأضاف لويس إنريكي “إنه هدف صعب المنال لكن هذا لا يعني أننا نتعرض لضغوط. إنه الطموح.

“عندما نقول إننا نريد كتابة التاريخ، فنحن نتحدث عن القيام بشيء لم يسبقنا أحد في تحقيقه. يتمتع الفريق بثقة كبيرة”.

وتابع “لم يفز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا وكذلك أرسنال. يجب ألا ندع ذلك يمنعنا من تقديم أداء بأعلى مستوى، علينا أن نضع ذلك في اعتبارنا، وأن نركز على ما يتعين علينا فعله”.