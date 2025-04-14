لويس إنريكي يحذر فريقه من الشعور بالثقة الزائدة قبل مواجهة أستون فيلا غداً

حذر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان فريقه من الشعور بالثقة الزائدة قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء رغم تفوق فريقه بفارق هدفين في مباراة الذهاب.

وسجل ديزريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو منديز أهداف باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب ليقودوا الفريق للفوز 3-1 لتتضاءل آمال أستون فيلا في التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال لويس إنريكي للصحفيين اليوم الاثنين ردا على سؤال عما إذا كان تفوق باريس سان جيرمان في النتيجة يجعله المرشح الأوفر حظا للتقدم إلى الدور قبل النهائي للبطولة “الطريق إلى دوري أبطال أوروبا يعج بالمرشحين الذين ودعوا المنافسة.

“بالطبع، كنا الأفضل في مباراة الذهاب واستحقينا الفوز، لكن تلك المباراة انتهت والآن تبدأ مواجهة أخرى. سنرى من الأفضل ومن سيفوز.

“لدينا الأفضلية لكنها لا تتماشى مع فلسفتنا القائمة على حسم الأمور. ما زلنا نتمسك بفكرة عدم الاعتماد على الحسابات. إذا سجل أستون فيلا أو فاز، فعلينا أن نثبت في هذه المباراة أننا نملك الإمكانات اللازمة للتأهل إلى قبل النهائي”.

ويسعى باريس سان جيرمان، الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة تواليا ووصل أيضا إلى نهائي كأس فرنسا، إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وضمان الثلاثية.

وقال لويس إنريكي إنه سعيد بقدرة فريقه على الابتعاد عن صخب الأضواء بالرغم من نجاحهم هذا الموسم، وأضاف “مع مرور الوقت، تتغير الأحداث من حولنا.

“انتقلنا من أقصى درجات التشاؤم التي شهدناها في بداية الموسم إلى الحماس والسعادة الغامرة حاليا. والسبب وراء هذا هو النضج الذي نلمسه بالرغم من صغر سن اللاعبين.

“القدرة على نسيان كل ما يحدث والتركيز على المباراة لأننا لم نحقق أي شيء حتى الآن. سيكون الأمر صعبا ونتوقع المعاناة”.

وقال لويس إنريكي إنه يتوقع أن يخلق مشجعو أستون فيلا أجواء صعبة في فيلا بارك لكنه دعا لاعبيه لقبول التحدي.

وأضاف “هدفنا الفوز. هدفنا دائما أن نكون على قدر المنافسة في ملاعب مثل فيلا بارك. نحب اللعب على ملعبنا وخارجه. هذه ليست مشكلة بل تمنحنا الدافع”.