ليبرون جيمس يرغب في الانضمام للفريق الأمريكي لكرة السلة

غاب ليبرون جيمس عن آخر دورتين أولمبيتين، لكن أفضل المسجلين على مر العصور بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يرغب في العودة إلى أكبر المحافل الدولية بألعاب باريس 2024 وفقا لعدة تقارير الاثنين.

ونقلت شبكة (ئي.إس.بي.إن) عن مصادر لم تسمها قولها إن جيمس من بين عدد من كبار اللاعبين المهتمين بالمنافسة في باريس بينما قال موقع ذا أثليتيك إن لاعب لوس أنجليس ليكرز اتصل بالفعل بالعديد من النجوم سعيا لضمهم للفريق الأمريكي.

ولم يلعب جيمس مع الفريق الأمريكي منذ فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012.

وقالت مصادر لموقع ذا أثليتيك إن جيمس البالغ من العمر 38 عاما، والذي شارك في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات وحصل على الميدالية الذهبية مرتين، تواصل مع كيفن دورانت من بين آخرين.

وينظر اللاعبان إلى أولمبياد باريس باعتبارها “الرقصة الأخيرة” قبل إسدال الستار على مشوارهما الرياضي.

وذكر موقع ذا أثليتيك أن جيمس تحدث أيضا إلى ستيفن كري وأنتوني ديفيز وجيسون تاتوم ودرايموند جرين وكلهم أبدوا استعدادهم للمشاركة أيضا.

ولم يمثل كري الفريق الأمريكي سابقا في الألعاب الأولمبية لكن شبكة (ئي.إس.بي.إن) قالت إن أفضل مسجل للرميات الثلاثية على مر العصور بدوري السلة الأمريكي أبدى اهتماما باللعب تحت قيادة ستيف كير مدربه في جولدن ستيت وريورز.

وبدأت محاولات جيمس لضم لاعبين بارزين قبل وقت طويل من خسارة الولايات المتحدة في مباراة الميدالية البرونزية لكأس العالم لكرة السلة التي اختتمت مؤخرا ولم يكن قراره مرتبطا بنتيجة هذا الفريق.