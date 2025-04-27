ليتشي يتعادل 1-1 مع أتلانتا والصراع يحتدم على مراكز المقدمة بالدوري

تعادل أتلانتا على ملعبه 1-1 مع ليتشي اليوم الأحد، إذ سجل ماتيو ريتيجي هدفا لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تقدم ليتشي بهدف للاعب ياسبر كارلسون من ركلة جزاء أيضا في الشوط الأول، ليحتدم الصراع على مراكز المقدمة مع تبقي أربع جولات على نهاية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 65 نقطة ويتفوق بفارق ثلاث نقاط فقط أمام أقرب منافسيه، إذ صعد يوفنتوس للمركز الرابع رافعا رصيده إلى 62 نقطة بعد فوزه على مونزا في وقت سابق اليوم، ويليه بولونيا في المركز الخامس بفارق نقطتين، وقد لعب مباراة أقل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم الجمعة الماضي، لكنها تأجلت إلى اليوم بسبب وفاة أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الزائر.

وفاجأ ليتشي جماهير أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 29 سجله السويدي كارلسون من ركلة جزاء احتُسبت إثر لمسة يد من مواطنه إيزاك هين.

وتعادل أتلانتا في الدقيقة 69 بهدف أحرزه ريتيجي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض خوان كوادرادو لعرقلة من كارلسون خلال صراع على الكرة.

وبعدها بدقائق قليلة، كاد هداف الدوري ريتيجي أن يكمل عودة أتلانتا في المباراة، إذ قابل كرة عرضية بضربة رأس لكن الكرة اصطدمت بالقائم.