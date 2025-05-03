ليدز يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية بفارق الأهداف ولوتون يهبط

حسم ليدز يونايتد لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية بفارق الأهداف عن منافسه بيرنلي، اليوم السبت، بعدما حصد الفريقان 100 نقطة بينما هبط لوتون تاون للموسم الثاني على التوالي.

وفي يوم أخير مثير، وجد ليدز نفسه متأخرا عن بليموث أرجايل في وقت مبكر من المباراة بعدما سجل سام بيرام هدفا في مرماه بالخطأ، لكن ويلفريد نيونتو أدرك التعادل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومع تقدم بيرنلي على منافسه ميلوول في النتيجة، كان ليدز بحاجة ماسة إلى هدف الفوز، وكان مانور سولومون، المعار من توتنهام هوتسبير، هو من سجل ذلك الهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ليدز الفوز 2-1، وذلك ما تسبب في هبوط بليموث أيضا.

وحقق بيرنلي الفوز 3-1 على ميلوول، لكنه خسر لقب الدوري بسبب تفوق ليدز في الأهداف.

وتأهل كلا الفريقين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد أن ضمنا إنهاء الموسم في أول مركزين.

وأنهى شيفيلد يونايتد الموسم في المركز الثالث برصيد 90 نقطة بالتعادل 1-1 مع بلاكبيرن روفرز، الذي انتهى به المطاف في المركز السابع ليهدر فرصة الحصول على مقعد في الدور الفاصل بفارق نقطتين.

وفي الدور الفاصل، يلتقي شيفيلد مع بريستول سيتي صاحب المركز السادس برصيد 68 نقطة، بينما يواجه سندرلاند صاحب المركز الرابع منافسه كوفنتري سيتي، بقيادة المدرب فرانك لامبارد، صاحب المركز الخامس.

وتقام مباريات الدور الفاصل في الثامن من مايو أيار وحتى 13 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراة النهائية يوم 24 مايو.

وفي قاع الترتيب، أصبح لوتون رابع فريق في التاريخ يهبط مرتين متتالتين بدءا من دوري الأضواء.

كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز قبل عام واحد فقط، لكنه سيبدأ الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة.

وينضم كارديف سيتي إلى لوتون في دوري الدرجة الثالثة، بعد أن تذيل الترتيب فور هزيمته 4-2 من نوريتش سيتي.

وكان جاك ويلشير وآرون رامسي، اللذان تزاملا سابقا في أرسنال، يدربان نوريتش وكارديف على الترتيب بعد أن تولى كل منهما منصب المدرب المؤقت الشهر الماضي.