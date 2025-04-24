ليستر: فاردي سيترك الفريق بنهاية الموسم

قال ليستر سيتي اليوم الخميس إن المهاجم جيمي فاردي سيترك النادي في نهاية الموسم لينهي مسيرة استمرت 13 عاما مع الفريق حفر خلالها اسمه بين أساطير النادي.

وهبط ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي قبل خمس مباريات من النهاية بعد هزيمته 1-صفر على أرضه أمام ليفربول الذي بات على أعتاب التتويج باللقب.

وخسر ليستر سيتي آخر تسع مباريات على أرضه في الدوري على التوالي دون تسجيل أي هدف وهو رقم قياسي سلبي في دوري الأضواء الإنجليزي.

وكان فاردي، الدولي الإنجليزي السابق، هداف ليستر سيتي في مسيرتهم نحو اللقب خلال موسم 2015-2016، ونال جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وسجل اللاعب (38 عاما) سبعة أهداف في الدوري في 31 مباراة خلال الموسم الجاري.

وقال رئيس نادي ليستر سيتي أياوات سريفادانابرابها في بيان “جيمي لاعب فريد من نوعه. إنه لاعب مميز وشخص أكثر تميزا”.

وأضاف “يحظى بمكانة خاصة في قلوب عشاق ليستر سيتي وهو بالتأكيد يحظى بفائق احترامي وتقديري.

“أنا ممتن له للغاية على كل ما قدمه لهذا النادي”.